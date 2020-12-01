بعد عودته لمنزله.. تفاصيل الحالة الصحية لعازف الكولة عبد الله حلمي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي للعلاج في منزله، بعد استقرار حالته الصحية وخروجه من مستشفى النيل التخصصي، حيث خضع لجراحة بسبب معاناته من سرطان الحنجرة.

نادر محمد "مدير فرقة الفنان محمد منير" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "الحمد لله الفنان عبد الله حلمي حالته في تحسن مستمر، ولم يصل بعد لمرحلة الكلام، ولكن معنوياته أفضل كثيرا ونقوم بزيارته باستمرار، وما زال يخضع للعلاج تحت إشراف الأطباء".

الفنان عبد الله حلمي أجرى عمليتين جراحيتين لاستئصال ورم سرطاني بالحنجرة، وقضى فترة بالعناية المركزة بالمستشفى، وبعد انتهاء فترة النقاهة، وبالتنسيق مع الأطباء المشرفين على علاجه، عاد مؤخرا لمنزله.

الموزع الموسيقي عادل حقي، كان قد كشف تفاصيل تعرض عبد الله حلمي لأزمة صحية، وكتب على فيسبوك: الراجل ده ياما بكانا وياما أسعدنا بعزفه، موسيقى مفيش منه اتنين، طفرة ما بتحصلش مرتين في الحياة.

وتابع: الراجل ده في شدة ومحتاجنا كلنا نقف جنبه وندعيله بالشفاء، أرجو من الجهات المعنية أن تتولى علاجه على حساب الدولة، زي ما مسيرة عمره كانت عطاء وفنا بلا حدود، يجب علينا دلوقت نقف جنبه.

عبد الله حلمي يعد من أشهر عازفي الكولة في العالم العربي، ومن أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضا بالعزف في حفلات كل من الفنان عمرو دياب، والفنان علي الحجار.