ندمت على عدم الإنجاب ورفضت الرقص في الافراح .. حوار نادر لـ"سامية جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنانة والراقصة سامية جمال، والتي رحلت عن عالمنا قبل 27 عاما في 1 ديسمبر 1994.

حلت سامية جمال ضيفة على برنامج اتنين على الهوا" عام 1974، الذي يقدمه الإعلامي طارق حبيب.

وصرحت سامية جمال في البرنامج عدة تصريحات نستعرضها لكم في السطور التالية:

- ولدت عام 1924، وبدأت مشوارها الفني عام 1940.

- أكدت أن الرقص أصبح سهلا وأكثر في الوقت الراهن "وزمان مكناش بنكسب دهب"، ولكن الراقصة لابد أن يكون لديها أساس وحب للمهنة، ليس لمجرد الكسب.

- قالت إن الرجل المهذب يظهر من تصرفاته تجاه المرأة، بأن يعاملها بشكل جيد، ويشعرها بأنوثتها.

- قالت أن المرأة الذكية هي للبقة المتكلمة، أما المرأة الغير ذكية هي "اللي بتاخد كل حاجة بدون تفاهم".

- أسهل شيء في حياتها هو النوم، فهي تنام سريعا جدا، وفسرت ذلك بأنها "مش مديونة لحد".

- وعن أصعب شيء في الحياة قالت: "أن أفقد شخص عزيز على قلبي".

- صرحت أنها نادمة على عدم الإنجاب.

- قالت إنها تشعر بأنها إنسانة عادية داخل منزلها، وحينما تقوم بواجبات منزلها والأمور العادية الخاصة بحياتها الشخصية.

- قالت إنها وزوجها الفنان رشدي أباظة أسعد زوجين في الوسط الفني.

- أكدت أن نهاية الحب هي الخيانة وعدم الثقة.

- أكثر مثل تؤمن به "عيش وخلي غيرك يعيش"، وأكثر مثل لا تعتقد في صحته هو "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب".

- أجابت عن فنانات ترشحهن لتقديم أدوارها، فاختارت نجلاء فتحي لتقديم دورها في "الرجل الثاني"، وميرفت أمين في "رقصة الوداع"، ونيللي في "تعالى سلم".

- قالت إنها لا تحب الأغاني الحزينة، وتعشق أغنية عبدالحليم حافظ "أي دمعة حزن لا".

- صرحت أنها تعتبر شويكار هي نجمة المسرح الاستعراضي.

- قالت إنها لم تكن تحب الرقص في الأفراح وفسرت ذلك "ببقى مزنوقة وسط الناس"، وأعاني من محاولة إرضاء والدة العريس ووالدة العروسة.

- أشارت إلى أن أشهر أغنية رقصت عليها هي "ما قالي وقلتله" لفريد الأطرش، وكانت تحب الرقص كثيرا على ألحان محمد عبدالوهاب.

- قالت أنها لا تنسى أول مرة رقصت فيها، وكانت عام 1940 على مسرح كازينو بديعة مصابني، فظهرت عقب فتح الستارة على سبيل التجربة، ووقتها "جريت على جوه" خوفا من ضرب الجمهور لها.

- قالت إنها تحب رقص الفنانة سعاد حسني، كذلك يعجبها رقص شويكار وتمنت لو فقدت جزء من وزنها، وتعتبر هند رستم "أستاذة" في الرقص، على الرغم من أن رقصها "مش مظبوط مية في المية" لكن التكنيك جيد، كما أن نيللي ترقص جيدا لكن عليها إضافة الروح الشرقية لرقصها.

- وجهت نصيحة للفنانة نجوى فؤاد قائلة: "استمري في التجديد واللبس الحلو، بس متنسيش حبة شرقي زيادة".

- وعن سهير زكي قالت: "سهير هايلة، ولو مزيكا مخصوص ليها هتبقى أحسن"، "وناهد صبري لون خاص وبتفكرني بالحصان العربي، ولاحظت عليها زيادة في الوزن من فترة فياريت تخس حبة، وبلاش تكسير صحون، الرقص الشرقي كله دلع وأنوثة، وتكسير الصحون ده بحسه كله عنف".

- قالت أن رقصها يختلف عن رقص الفنانة تحية كاريوكا، فالأخيرة قد ترقص لمدة ساعة أو ساعتين في ربع متر، وأشاهدها وأنا لا أشعر بالملل، "لكن أنا لو رقصت في ربع متر أطق، ولازم أجري كدة على المسرح"، وأضافت أن تحية كاريوكا ممثلة ممتازة.

- تمنت لو سافرت البرازيل، فهي تشعر أن هذه الدولة بها أجواء شرقية.

- قالت إنها لو عملت بإدارة المسارح لمنعت التدخين و"قزقزة اللب وأكل السندوتشات" داخل المسرح.