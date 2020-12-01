أحمد فلوكس ينشر صورة مع زوجته ونجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد فلوكس صورة تجمعه بزوجته ونجله، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق "فلوكس" على الصورة :"نصف السعادة تجدها في روح تفهمك، والنصف الأخر في قلب لن يتغير عليك". وكان "فلوكس"،أعلن نهاية سبتمبر الماضي، خبر عودته لزوجته الأولى "رابيا"، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة منه لعودتهما. وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته منذ سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، على حد وصفه.

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