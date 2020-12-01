تراند اليوم : وفاة عبد الغفور البرعي منذ قليل – البقية في حياتكم

توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الحاج نادى السباعى، أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

والحاج نادى السباعى هو البطل الحقيقى عبد الغفور البرعى التى جسدها الفنان الراحل نور الشريف فى مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى من تأليف الروائي العظيم إحسان عبد القدوس.

والتقى الفنان نور الشريف بالحاج نادى السباعى بمسقط رأسه بطنطا، لجمع تفاصيل عن حياته ومسيرة نجاحه والتى قام بدوره بتجسيدها فى حلقات المسلسل.