تراند اليوم : “قائد الهكسوس”.. ماجد المصري يكشف دوره في مسلسل “أحمس” الرمضاني

كشف الفنان، ماجد المصري، عن دوره في المسلسل الفرعوني الضخم “كفاح طيبة”، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

وقال المصري، إنه سيقوم بتجسيد دور قائد الهكسوس والذي يدعى “كنزر”.

وأضح الفنان المصري، أن الفنان المصري عمرو يوسف سيقوم بتجسيد دور الشخصية التاريخية المصرية الفرعونية “أحمس”.

وعبر ماجد المصري عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي اعتبره الأضخم في الوطن العربي خلال دراما رمضان 2021.

والمسلسل من إنتاج شركة “سينرجي”، التي لم تكشف عن ميزانيته، ولكنه قد يكون الأضخم على مستوى الدراما خلال السنوات الأخيرة، كونه يتطلب ديكورات وملابس خاصة ومعارك والعديد من المؤثرات البصرية، بحسب تقارير مصرية محلية.

ومستوحى عن قصة “كفاح طيبة” للأديب المصري العالمي الحائز على جائزة “نوبل”، نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج حسين المنباوي، الذي إخرج مسلسل “الفتوة” لرمضان 2020 من بطولة ياسر جلال.

