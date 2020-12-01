جورج كلوني يكشف سر العناية بشعره.. آلة حلاقة من الثمانينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح الممثل الأمريكي جورج كلوني في الإبقاء على تسريحة شعره المفضلة رغم إغلاق صالونات الحلاقة خلال تدابير الإغلاق لمكافحة وباء كوفيد-19.

وكان النجم الهوليوودي يقصّ شعره الشائب بنفسه بواسطة جهاز يعود للثمانينيات هو عبارة عن آلة حلاقة شفّاطة.

وكشف الممثّل الأمريكي البالغ 59 عاما عن سرّه هذا، الأحد، خلال مقابلة مع قناة "سي بي آس"، قائلا: "أقصّ شعري بنفسي منذ الخامسة والعشرين من العمر. وشعري كالقشّ يسهل قصّه ولا مجال للخطأ".

وأضاف كلوني مبتسما أنه استثمر منذ زمن بعيد في جهاز "فلووبي" وهي آلة لجزّ الشعر مرفقة بشفّاطة حقّقت رواجا واسعا في الثمانينات عبر المبيعات التلفزيونية في الولايات المتّحدة.

وقال نجم مسلسل "إي آر" سابقا للصحفية التي بدا عليها التعجّب: "ما زلت أحتفظ بالجهاز ولا يستغرقني قصّ شعري أكثر من دقيقتين".

وأجرى الممثّل هذه المقابلة في إطار الحملة الترويجية لفيلمه الجديد "ذي ميدنايت سكاي".

وغرّد طاقم إنتاج الفيلم معلّقا على تصريحات كلوني: "لا يمكننا لا أن نؤكّد ولا أن ننفي استخدام جهاز فلووبي في موقع التصوير".