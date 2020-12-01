وفاة الفنان السوداني حمد الريح بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيّب الموت، الثلاثاء، المطرب السوداني الشهير ونقيب الفنانين السابق حمد الريح عن عمر ناهز الـ80 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان حمد الريح ناشد جمهوره، الاثنين، بالدعاء له ولمصابي كورونا بالشفاء، واصفا المرض بـ"الخطير والفتاك"، بحسب صحيفة "السوداني".

وحمد الريح واحد من أبرز المطربين الذين ساهموا في تطوير الأغنية السودانية وهو من مواليد الخرطوم عام 1940.

وبدأ ظهوره الفني عام 1957 في الحفلات العامة، إلا أنه وإلى جانب الغناء مارس الفنان الراحل رياضة كرة القدم، ولعب لنادي المريخ السوداني أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وسبق أن تولى حمد الريح منصب نقيب الفنانين السودانيين بين عامي 2010 و2012.

وترك الراحل العديد من الأغاني البارزة التي ما زال السودانيون يتغنون بها مثل "يا ماريا" و"الرحيل" و"الساقية"، و"الصباح الجديد" و"اسكني يا جرح"، وغيرها.

ونعى الكثير من المطربين والملحنين السودانيين حمد الريح، من بينهم عبد الكريم الكابلي، والنور الجيلاني، وأنصاف فتحي، ومهاب عثمان.