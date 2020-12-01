متأثرا بكورونا.. وفاة نقيب الفنانين السودانيين حمد الربح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل الفنان السوداني الكبير حمد الريح صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما، بإحدى مستشفيات الخرطوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الحارث" نجل الفنان الراحل" والده، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك،:"أنعيك اليوم مربيا وأبا، وصديقا تغمدك الله بواسع رحمته، وغفر لك وأسكنك الفسيح من جناته، وربط على قلوبنا لفقدك، لن أطيل نعيك فأنا أشتاق إليك لعلي ألقاك قريبا عند مليك مقتدر ".

ويعد حمد من أبرز نجوم الغناء السوداني الذين ساهموا في تطوير الأغنية السودانية، وشغل منصب نقيب الفنانين السودانيين، واشتهر بتقديمه أغاني الغربة، ومنها "حمام الوادي"، و"الوصية"، و"الرحيل"، و"طير الرهو"، كما تعد أغنيته الرمزية "الساقية"، من أبرز الأعمال الوطنية السودانية.

ولد الفقيد في العام 1940 في جزيرة توتي، التي تتوسط مقرن النيلين الأزرق و الأبيض بالعاصمة السودانية الخرطوم. ونشأ وسط أسرة تمتهن الزراعة بحقول تلك الجزيرة وبدأ تعليمه في المدارس القرآنية بالجزيرة ثم التحق بالمدارس النظامية حتى المرحلة المتوسطة.

وشغل الفنان الراحل منصب أمين مكتبة جامعة الخرطوم وقدم خلال عمله بالجامعة الكثير من أغانيه المشهورة، ولذلك عرف بلقب فنان الجامعة .