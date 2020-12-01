تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة بعد ارتداء الحجاب والاعتزال: أخيرا بقيت بنام مش خايفة ومرتاحة

فسرت فنانة مصرية شهيرة لجمهورها أسباب ارتداء الحجاب واعتزال الفن بشكل مفاجيء.

و كشفت الفنانة مي فخري عن أسباب اعتزالها المفاجيء وارتدائها الحجاب .

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: بعيدا عن جزئية الحجاب فرض أو مش فرض أنا قررت اشرح لكم ليه لبست الحجاب.

وأضافت: أنا ربنا من عليا بحاجات كتير جدا ونعم كتير ومش محتاجة أي حاجة فقررت إني أحافظ على النعم دي بدل ما تروح مني .

وأردفت: الحجاب فرض ومن وقت ما لبسته وأنا بقيت مبخافش وبنام مرتاحة.

