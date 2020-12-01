تراند اليوم : فنان مصري شهير يتبرع بـ 25% من مكاسبه لغير القادرين

تبرع فنان مصري شهير بـ 25 % من قيمة عقوده الموقعة مع شركات إنتاج فني إلى جامعة دمنهور شمال مصر التي نشأ فيها.

وقرر الفنان مصطفى درويش التبرع بهذه النسبة من الأموال لجامعته على شرط أن تستخدم في دفع المصروفات في للطلبة غير القادرين في هذه الجامعة.

وقال درويش تعقيبا على قراره: ده مش تفضل مني ، دي اقل حاجة اقدر اقدمها لولاد بلدي و جامعتي ، الخير اللي انا فيه ده انتوا السبب فيه بعد ربنا.

