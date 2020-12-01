عرض فيلم “رسائل البحر” لـ آسر ياسين على منصة “نيتفلكس”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان آسر ياسين عرض فيلم رسائل البحر، على المنصة العالمية “نيتفلكس”. ونشر آسر ياسين صورة له من احتفاله مع طاقم عمل الفيلم وعلق عليها قائلا “رسائل البحر على نتفلكس”. تدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب متخرج من كلية الطب، ولكنه يعاني من اضطرابات في نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه، فيترك الطب ويقرر العمل صيادًا فيلتقي في رحلته بأكثر من شخص، كل منهم له قصة مختلفة عن الأخر.

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