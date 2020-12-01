إنتهاء تصوير الجزء الثاني من “عروس بيروت” لظافر العابدين وكارمن بصيبص

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت”، هو النسخة العربية من المسلسل التركي “عروس إسطنبول”.

ونشرت كارمن عبر حسابها الرسمي بـ”فيس بوك” صورة جمعتها بمعظم أفراد طاقم العمل وعلقت عليها قائلةً: “آخر يوم تصوير عروس بيروت.. خلصت خلصت قصتنا”.

وفي وقت سابق، قال ظافر العابدين في تصريحاته بعد بدء عرض الجزء الثاني من المسلسل: “متحمس جدًّا لردود فعل الجمهور بعد العرض، فمسلسل عروس بيروت له مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى أن يحقق هذا الجزء نجاحًا مماثلًا للجزء الأول ويتجاوزه أيضًا، وأنا شخصيًّا عندي ثقة في إعجاب الجمهور به خاصة مع التصاعد الكبير في الأحداث وانضمام العديد من النجوم”.

عروس بيروت مقتبس عن المسلسل التركي “عروس إسطنبول”، ويشارك في بطولته مع ظافر العابدين نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم كارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، وينضم لهم في الجزء الثاني ريتا حرب وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج إيمرة كاباكوساك.