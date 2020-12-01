بعد مطالبات بالاعتذار عن الترشيح.. هذا الفيلم يمثل مصر بالأوسكار

متابعة بتجـــــــــــرد: بشكل رسمي وقع اختيار اللجنة المشكلة بقرار من نقابة المهن السينمائية، على فيلم “لما بنتولد” من أجل تمثيل مصر والمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

في مهمة كانت الأصعب، خاصة أنه لابد من اختيار فيلم من بين الأعمال التي عرضت تجاريا في الفترة من بداية أكتوبر العام الماضي وحتى نهاية ديسمبر من العام الجاري.

جاءت صعوبة المهمة بسبب مداولات اللجنة وحالة الانقسام التي حدثت بين مطالبين بالاعتذار عن ترشيح فيلم هذا العام، بسبب عدم وجود أفلام قوية تليق بسمعة مصر الفنية، خاصة أن جائحة كورونا تسببت في عدم عرض عدد كبير من الأعمال، وإحجام المنتجين عن طرح أعمالهم.

إلا أن التصويت أسفرت نتيجته عن اختيار 17 عضوا عدم التقدم بفيلم للأوسكار هذا العام، فيما رأى 21 عضوا آخر ضرورة المشاركة في الحدث.

وبعد الاستقرار على ترشيح فيلم، انقسمت أصوات الـ 21 عضو إلى 13 عضوا صوتوا لصالح فيلم “لما بنتولد”، فيما اختار 8 أعضاء فيلم “صندوق الدنيا”، ليصبح فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر عزت هو ممثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.

ومع اختيار اللجنة للفيلم، طالب الأعضاء القائمون على صناعة السينما سرعة التدخل من أجل إنقاذ السينما من عثرتها الحالية بكل الطرق والوسائل الممكنة.

فيلم “لما بنتولد” الذي يشارك في بطولته أمير عيد وابتهال الصريطي وعمرو عابد، يتناول قصة ثلاث شخصيات مختلفة تتقاطع طرقهم بطريقة ما خلال الأحداث.