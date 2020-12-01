متابعة – 2020 عام طلاق هؤلاء النجوم

متابعة بتجـــــــــــرد: شهد عام 2020 العديد من حالات الطلاق بين نجوم الفن سواء بعد سنوات طويلة من الارتباط أو بعد فترة قصيرة من الزواج.

وقد شكل الطلاق ظاهرة تشير إلى صعوبة الاستمرار في العلاقة الزوجية في عالم النجومية، ولو رصدنا عدد حالات الطلاق التي شهدها عالم الفن في هذا العام سنجد أن معظم المشاهير قد أعلنوا عن الموضوع عبر صفحاتهم في السوشيال ميديا بينما فضل البعض الآخر إبعاد خصوصياتهم عن الإعلام.

فيما يلي نلقي نظرة على أبرز حالات طلاق النجوم في 2020

بعد زواج استمر 13 عاماً، فاجأ الفنان اللبناني علاء زلزلي الجمهور نهاية أكتوبر الماضي بإعلان انفصاله عن زوجته وأكد أن قرار الانفصال لا يلغي المودة والاحترام اللذين يسودان العلاقة بينه وبين طليقته، فبينهما عِشرة عمر وسنوات زواج طويلة تخللتها تفاصيل حلوة ومرة، وأصدر بياناً جاء فيه: “الحياة قسمة ونصيب وكثيرة هي الزيجات التي قامت على الحب وكانت خواتيمها محزنة لأن القدر شلّع أغصانها”.

وشكل خبر انفصال الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن زوجها الفنان ومقدم البرامج طوني أبو جودة بعد زواج استمر 16 عاماً صدمة كبيرة لمحبي الثنائي، وأعلنت حداد خبر طلاقها عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري.. تبقى خصوصية العائلة مقدسة.. وتبقى لي الأساس.. ما تزعلوا نحن مبسوطين”.

أما زوجة المخرج اللبناني سعيد الماروق فقد أعلنت عن انفصالها بعد 15 عاماً من الارتباط من خلال منشور عبر صفحتها في فيسبوك وأوضحت أنها تنتظر حكم الطلاق من المحكمة، وكتبت قائلة: “أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العشرة وعلى مشاعري ومشاعر أفراد عائلتي”.

ولعل أشهر طلاق حصل في 2020 كان بين النجمة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي حصل في مارس الماضي بعد أن شغل زواجهما الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف إبراهيم عن الانفصال من خلال منشور أعرب فيه عن أمنياته الطيبة لأنغام قائلاً: “أتمنى ربنا يزيدها جمالاً ونجاحاً، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة”.

وحتى هذه اللحظة لم تتطرق النجمة المصرية للحديث عن انفصالها أو الأسباب التي دفعتها للطلاق.

في فبراير الماضي كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لأول مرة عن طلاقها بشكل رسمي من والد أبنائها إيلي ديب، الذي انفصلت عنه منذ 12 عاماً وقد شهدت علاقتهما الكثير من الخلافات والحروب العلنية.