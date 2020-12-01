هيا مرعشلي بشخصية مختلفة وغنية بالتفاصيل في “ظل”

متابعة بتجــــــــــرد: تطل الممثلة السورية هيا مرعشلي ضمن مسلسل “ظلّ” لموسم رمضان 2021، وذلك إلى جانب كلّ من باسل خياط ويوسف الخال وغسان مسعود.
هيا عبرت عن سعادتها بخوض هذه التجربة مضيفة إنها ستؤدي في المسلسل شخصية “لين” التي وصفتها بالمختلفة والغنية بالتفاصيل، مشيرةً أنها المرة الثانية التي تلتقي فيها النجم باسل خياط بعدما شاركت معه كضيفة شرف بثمانية حملت اسم “عام كامل” تأليف محمد أبو اللبن ولواء يازجي ومن إخراج السدير مسعود في أولى تجاربه الدرامية.
مسلسل “ظل” هو الإنتاج الأول لمفيد الرفاعي بعد غياب عن الساحة الفنية، ومن توقيع المخرج التونسي محمد الخياري، فكرة سيف رضى حامد وتأليف زهير رامي الملا، على أن يحجز موقعًا مهمًا على الشاشات خلال موسم رمضان المقبل.
على صعيد آخر أعلنت هيا مرعشلي عن خوضها لتجربة سينمائية هامة قريبًا ستعل عن تفاصيلها فور إبرام الاتفاق مع الشركة المنتجة.
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