"الفرق الكبير" لـ أصالة تتجاوز الـ500 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها

طرحت النجمة أصالة أحدث أغنياتها والتي تحمل إسم "الفرق الكبير"، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وإستطاعت الأغنية أن تحقق نسبة مشاهدة عالية بعد 7 ساعات من طرحها، حيث تجاوزت الـ500 ألف مشاهدة.

أغنية "الفرق الكبير" من كلمات تركي آل شيخ، ألحان نواف العبد الله وتوزيع

خالد عز.

وكان قد روج رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار "تركي الـ شيخ" للأغنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، والتي يعد أول تعاون فني مشترك بينه وبين المطربة أصالة من خلال هذه الأغنية.

يذكر أن، المطربة أصالة قد

طرحت مؤخراً ألبوم "لاتستسلم"، وتضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، من كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.