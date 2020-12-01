صور| تارا عماد تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة تارا عماد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "تارا" في الصور بإطلالة عفوية أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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