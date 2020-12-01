شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يعلق على دوره فى "الأسد الملك": ديزنى طالبتنى فى عمل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم عبد الرحمن، إن ديزنى طالبته فى عمل جديد، لافتا أن تقديمه لشخصية "اسكار" فى الأسد الملك أخذ عليها الفين دولار مكافاة، وأحسن عمل من الأعمال المترجمة، ووقت تسجيل أغنية استعدوا فى فيلم الأسد الملك كان عندى مسرح فى بلطيم وكنت بنزل مخصوص مرتين عشان اسجل الأغنية. وقال أحمد أبو زهرة، خلال لقاءه فى برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، أنه أخذ من والده عشقه للفن واحترمه ومخدهوش سبوبة، كما فاجأت النجمة إسعاد يونس النجم عبد الرحمن أبو زهرة خلال الحلقة بقدوم حفيداته أميرة و مريم، معبرا عن سعادته الشديدة لرؤيتهما. وقد رحبت النجمة إسعاد يونس، بالنجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فى بداية الحلقة، قائلة:"أنا فى حضرة الاستاذ تعقد تتفرج وتتغزل فيه وتقول ايه الراجل ده عاشق للمهنة اللى بيشتغلها و عاوز يعيش كل دقيقة فى عمرة فى محراب الفن".

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