شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يستعد لطرح أغنية "اللحظة الوداعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الكويتى نبيل شعيل، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "اللحظة الوداعية" خلال الفترة المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر.

وكان المطرب الكويتى نبيل شعيل قد طرح مؤخرا أغنيته "سهران" بشكل سينجل على قناته الشخصية بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت، .

ويعد المطرب الكويتى نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، وأغانيه المميزة، من ناحية أخرى طرح شعيل مؤخرا أغنية "شنو صاير" من كلمات مصطفى طالب مجباس، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد.

يذكرنبيل شعيل أحيا مؤخرا حفل غنائي فى اليوم الوطنى السعودى الـ90، وقدم نبيل خلال الحفل باقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم أحبابي" و"المحبة" و"موقليل"، وغيرهم.