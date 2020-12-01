شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة: طلبت من أحمد زكى إعادة مشهد فى أرض الخوف وكرم مطاوع عبقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه يعشق التمثيل وميحبش يعمل الشخصية غير لما اتوحد فيه، مضيفا: حصل موقف فى فيلم "أرض الخوف" مع أحمد زكى وداوود عبد السيد كنت بصور مشهد فى المسجد مع أحمد زكى و بعد ما خلص المشهد وروحت كلمت داوود وطلبت إعادة المشهد قالى نكلم أحمد زكى نسأله كلمناه ووافق وقال المعدات وكل حاجه ترجع تانى ويعمل المشهد تانى حتى يرضى عنه".

وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة، خلال استضافته فى برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، أحمد زكى شوفته كان على المسرح شوفت واحد متقمص خمس شخصيات ابهرنى جدا، و كان لسه طالب قولتله انت عبقرى يخربيتك وهتبقى ممثل كبير جدا وانبسط لما اتقبلنا فى أرض الخوف".

وعن دوره فى مسرحية الفرافير، قال: كرم مطاوع مخرج عبقرى لكن كان رزل فى الإخراج ودورى فى المسرحية عرض على حسن البارودى ورفضه ولف لفه كبيرة وكان دور ميت فى كفن ووافقت عليه".