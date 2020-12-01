شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة: نجوم كتير رفضت تعمل دور "المعلم سردينة" وندموا بعد كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم عبد الرحمن أبو زهرة، إن دور معلم سردينة فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، عملته بعشق مع أن جميع النجوم رفضوه، ولقيت المخرج أحمد توفيق كلمنى قالى هتصور بكرة وتعالى وهشرح لك الدور، وكل اللى اعتذروا ندموا لما شافوا الدور وعملى جماهيرية كبيرة لحد انهاردة".

وأضاف عبد الرحمن أبو زهرة، خلال لقاءه فى برنامج "صاحبة السعادة " للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، أن اعتراضه على إسناد دور الجاسوس الإسرائيلي في مسلسل "السقوط في بئر سبع" للفنان الراحل سعيد صالح جاء بسبب عدم معرفته به وعدم مشاهدته لأعماله، وبعد أداء سعيد صالح المسلسل فهو طاقة فنية مرعبة.

وقد رحبت النجمة إسعاد يونس، بالنجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، فى بداية الحلقة، قائلة:"أنا فى حضرة الاستاذ تعقد تتفرج وتتغزل فيه وتقول ايه الراجل ده عاشق للمهنة اللى بيشتغلها و عاوز يعيش كل دقيقة فى عمرة فى محراب الفن".