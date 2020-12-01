شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرسوم المتحركة The Croods2 يحقق 38 مليون دولار فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، إيرادات ضخمة في أقل من اسبوع، حيث حقق 37 مليون و 805 آلاف دولار أمريكي، حول العالم رغم قيود فيروس كورونا التي فرضها علي دور العرض، وهو الفيلم الذي يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

بينما ركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، إنما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".

وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الجارى.