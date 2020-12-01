شكرا لقرائتكم خبر عن كايلى جينر تحتفل بمرور 5 سنوات على كلمة السر فى ثروتها الكبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت كايلى جينر أحد أثرياء المشاهير حول العالم، والتى صنفت فى وقت سابق من قبل مجلة فوربس على أنها أصغر ملياردير عصامى حول العالم، بمرور 5 سنوات من إنشاء خط براند التجميل الذى يحمل اسمها KYLIE حين علقت على عدة صور من عملها عليه.

وكتبت كايلى جينر،:" أشكركم من أعماق قلبي، لكل من ساندني على مر السنين، لقد كان هذا حقًا حلمًا أصبح حقيقة وأنا محظوظة لأن أفعل ما أحبه كل يوم".



كايلى جينر

وكان موقع فوربس أرجع فى وقت سابق نجاح كايلى جينر في الوصول لما وصلت إليه من ثروة كبيرة إلى مستحضرات التجميل التى عملت عليها طوال السنوات الماضية مما جعلها تتربع على عرش الأغنى حول العالم فى سنها.

من ناحية أخرى خطفت عارضة الأزياء العالمية، كايلي جينر الأنظار إليها منتصف الشهر الماضى خلال ترويجها إلى مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" صورتين بإطلالة خضراء أنيقة للترويج لمجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بالعطلات.



جينر

ونشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر، صورتين لها وهي ترتدي بلوزة قصيرة خضراء وتنورة براقة بينما تستلقي على كرسي مستوحى من جرينش خلال الترويج لمجموعة مكياجها القادمة، معلقة على صورها عبر انستجرام :" هل يمكنكم تخمين موضوع مجموعة عطلتي هذا العام؟".

كما غردت كايلي جينر البالغة من العمر 23 عامًا، عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة :"لا استطيع الانتظار للكشف عن مجموعة العطلات"، وقد لاقت التغريدة تفاعلا كبيرا على المنصة الاجتماعية.