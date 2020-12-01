عبد الرحمن أبو زهرة: زوجتي اعتزلت بسبب غيرتي.. مش قادر أصدق أنها ماتت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، سر اعتزال زوجته الراحلة الفنانة والمؤلفة سلوى الرافعي، وقال: "كنت بحبها أوي، وغيور أوي مع إني مش صعيدي".

أضاف أبو زهرة، خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر فضائية dmc: "كان دمها خفيف أوي في الكوميديا، روحت اتفرجت عليها مرة وهي بتمثل في مسرحية وفي ممثل مسكها من إيديها، جالي فيها اللوز".

تابع: "قولتلها لما روحنا ما تسلي نفسك بحاجة تانية غير التمثيل وبلاش المسرح، ما تكتبي، وأنا مش بجبرك وبترجاكي، يرضيكي كل ما أحضرلك مسرحية يجيلي اللوز؟ قولتله ألّفي، وفعلا عملت حاجات كتير حلوة وحسيت بمتعة أكثر من التمثيل".

استكمل: "رغم معرفتي بالموت، وإن الصبر جميل، وإن البقاء لله، إنما لحظة موتها اللي واجهتها في حياتي كما لو أنها أول مرة وإني معرفش الموت، مش قادر أصدق أنها ماتت، مرت سنة وكأنها الأمس، عايشة معايا، كانت ست حلوة أوي، لكن لكل أجل كتاب".