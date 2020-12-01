أناقة أروى وهند صبري وإطلالة مي فاروق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أروى

نشرت الفنانة اليمنية أروى، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هل تعتقدوا الجاي أحسن؟.. يا رب إن شاء الله".

كريم عبد العزيز

ظهر الفنان كريم عبدالعزيز، في أحدث إطلالة له، عبر حسابه على إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيه.

سارة الشامي

الفنانة سارة الشامي، حرصت على الظهور بإطلالة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر أنني بحالة جيدة كما ينبغي".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة حمراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أكبر حائط يجب أن تتسلقه هو الجدار الذي تبنيه في عقلك".

ريهام أيمن

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بإطلالة الشتوية، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها .

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعل الفتاة الصغيرة التي اعتدت أن تكون، فخورة بالمرأة التي أنتِ عليها الآن".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع المخرج محمد عبدالسلام".

حنان ترك

ظهرت الفنانة حنان ترك، بإطلالة مميزة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى بسيوني

الفنانة ندى بسيوني، ظهرت بإطلالة شبابية عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كن مثل الشمس في جمالها ورحمتها.. وكن كالظلام فأستر عيوب الآخرين".

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.