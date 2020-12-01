فيديو| نضال الشافعي عن فيلم خان تيولا: "رعب بدون قرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان نضال الشافعي عن أحداث فيلمه الجديد "خان تيولا".

وقال "الشافعي" خلال لقائه في برنامج " The Insider" بالعربي على تلفزيون دبي، إن "خان تيولا" يضع المتفرج في حالة توحد مع شخصيته في الفيلم أحيانا، ويدفعه للتساؤل عن الطريقة التي كان سيتصرف بها لو وجد نفسه وسط نفس الصراعات.

وأوضح نضال الشافعي أنه يجسد في "خان تيولا" شخصية الفنان التشكيلي "مراد داوود"، الذي يجد نفسه فجأة في مكان معين مع مجموعة من الأشخاص بينهم صراعات عنيفة، وأن الفيلم يدفع المتفرج للترقب والانتظار لكن بدون قرف أو شعور بالضيق، وبدون أن يشعر المشاهد أن ما يراه مزيف، ومن خلال أحداث الفيلم يكتشف الجمهور المقصود بـ"تيولا" في اسم الفيلم.

فيلم "خان تيولا" من بطولة وفاء عامر، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وراندا البحيري، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.