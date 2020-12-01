أحمد زاهر ومي عمر في كواليس "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق "زاهر" على الصورة :"لؤلؤ، قريبًا، مي عمر وأحمد زاهر، إنتظرونا". كما حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة زاهر ومي بالمسلسل، وكتبت :"ربنا يكتب لكم النجاح". مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".

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