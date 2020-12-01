تراند اليوم : بعد خروج حشرات من قبرھا.. فيلم روائي يكشف أسرار رجاء الجداوي

بعد الضجة الكبیرة التي أثارتھا وفاة الفنانة المصریة رجاء الجداوي متأثرة بفیروس كورونا، وانتشار الجدل حولھا

بعد وفاتھا أعلنت وسائل إعلام أنھ من المقرر عرض فیلم جدید باسم ”الجائحة“ على إحدى المنصات الإلكترونیة خلال

الأسابیع المقبلة، سیعرض جزء من حیاة الفنانة الراحلة قبل إصابتھا بفیروس كورونا.

ھذا وینشغل الممثل الإماراتي سالم العامري، في تصویر الفیلم، وعبر عن سعادتھ بالمشاركة في ھذا العمل الذي

یجسد فیھ شخصیة شاب مصري یعیش في دولة الإمارات.

ویتناول الفیلم جزءا من حیاة رجاء الجداوي قبل إصابتھا بفیروس كورونا ووفاتھا متأثرة بھذا الفیروس، لما لھا من قاعدة

جماھیریة كبیرة في دول الخلیج وتكریمھا أكثر من مرة في دبي والكویت والسعودیة.

وتدور أحداث الفیلم في إطار إجتماعى تربوى، حیث یتضمن بعض الأحداث الإنسانیة والوطنیة التي تتعلق بفیروس كورونا

وتداعیاتھ.

وأشار ”العامري“ إلى أنھ یرید الظھور للمشاھدین بدور مختلف یحمل جوانب نفسیة صعبة یظھر موھبتھ الحقیقة، ویتمنى

المشاركة بالفیلم في المھرجانات المختلفة، ویكون خطوة للمشاركة في الأفلام السینمائیة الطویلة.

ویعد الفیلم ھو أول فیلم روائي یجسد جزء من حیاة الفنانة الراحلة ”رجاء الجداوي“ تقدیرا لھا ولمكانتھا الفنیة، وتأثیرھا الكبیر

على الأسر العربیة.

یذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت عن عالمنا في بدایة شھر یولیو من العام الجاري بعد احتجازھا فى الحجر الصحي عقب

إصابتھا بفیروس كورونا الذي أودى بحیاة الكثیر من البشر حول العالم.

ویشار إلى أنھ بعد الضجة الواسعة التي أحدثتھا تصریحات لأمیرة مختار ابنة الفنانة المصریة الراحلة رجاء الجداوي، عن

حشرات تخرج من قبر والدتھا المتوفیة بكورونا خرجت أمیرة في مداخلة تلفزیونیة لتعلق على الأمر بتفصیل أكبر.

أمیرة وخلال مداخلة ھاتفیة مع برنامج ”مساء DMC ”في أكتوبر الماضي، أكدت أنھ تم اقتطاع جزء من منطقة البساتین لإنشاء ملھى لیلي ولتوسیع الطریق، وتم ھدم جدار المدفن“ الخاص بعائلتھا.

وأضافت موضحة ”قمنا ببناء جدار جدید واضطرینا نقل الموتى من مكان لآخر نتیجة الترمیم والإنشاءات في المنطقة بأكملھا“.

ولفتت ابنة رجاء الجداوي: ”عائلتنا لا تضع أسماء السیدات على المقابر عند وفاتھن، وھذا الأمر متروك بید كبار العائلة، وإذا

أرادت أمي كتابة اسمھا على المدفن لأبلغتني بذلك قبل رحیلھا“.

وقالت أمیرة مختار في نھایة حدیثھا إن والدتھا الراحلة رأت الحالة التي ھي علیھا المقابر الآن، وكانت قد زارتھا قبل وفاتھا

بنحو شھرین، وتفاجأت بشكلھا الذي لم یختلف كثیراً عن ذاك الأساسي.

واختتمت بالقول: ”المھم اللي جوه القبر مش اللي بره، ھذه الجملة كانت ترددھا أمي لي كثیرا، وكانت بتقولي یارب القبر یكون منور.“



