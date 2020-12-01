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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تروج لفيلمها الجديد "خان تيولا" قبل طرحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة وفاء عامر على الترويج لفيلمها الجديد "خان تيولا"، وذلك قبل طرحه في دور العرض، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حينما نشرت بوستر العمل، وعلقت عليها بالتأكيد على أن العرض الخاص للفيلم سيكون اليوم الثلاثاء، وذلك قبل طرحه فى دور العرض ابتداءً من الغد الثانى من شهر ديسمبر.
فيلم وفاء عامر
وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" الملصق الدعائى الأول للعمل فى وقت سابق، وفوجئ الجميع بالملصق التشويقي الذي لم يظهر عليه أي من نجوم العمل آنذاك، بعدما اكتفي بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، وأثار هذا الملصق دهشة بسبب حالة الغموض التي يسببها.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
من ناحية أخرى سبق وحضرت الفنانة وفاء عامر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، واصطحبت معها ابنها عمر في لقطة جميلة والتقطا عددًا من الصور التذكارية لهما.
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