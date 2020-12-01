شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تتحول لشجرة كريسماس: لماذا تقطع الشجرة طالما ممكن التحول لها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة كاتى بيرى أثناء احتفالها بمناسبة أعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث لم تقم بالتقاط الصور مع شجرة الكريسماس مثلما يعتاد الجميع، وإنما ظهرت في شكل الشجرة بذاته، وكأنها ترتديها عبر حسابها الرسمى موقع انستجرام، وذلك بعدما أطلت خلال فيديو نشرته وهى فى ثوب الشجرة، وعلقت عليها بكتابة: لماذا تقطع الشجرة طالما ممكن أن تكون أنت الشجرة".



كاتى بيرى فى صورة جديدة

هذا وكانت فاجأت النجمة العالمية كاتى بيرى محبيها وعشاقها بظهورها فى أحدث صورها ومقطع فيديو قصير بإطلالة قريبة الشبه من النجمة البريطانية آديل منذ عدة سنوات قبل أن تفقد وزنها الزائد.



كاتى بيرى

فقد نشرت كاتى بيرى البالغة من العمر 36 عاما على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" مقطع فيديو جديدان من أجل الترويج لأغنيتها الجديدة " Not The End Of The World " و ما آثار ضجة كبيرة هو ظهور كاتى بيرى التى أنجبت مؤخرا طفلتها الأولى " ديزى " بإطلالة متطابقة تماما لأديل، حتى أن الكثير من متابعى النجمة الشهيرة تشككوا أن الصورة التى نشرتها كاتى هى فى الأساس صورة للنجمة آديل وهوما ظهربوضوح فى تعليقاتهم على الصور و مقطع الفيديو .

فى حين أكد آخرون من عشاقى كاتى بيرى أن الحمل والإنجاب أثرا على نجمتهم الشهيرة و بالرغم من أنها قريبة الشبه من آديل إلا أنهما أشادوا بجمال إطلالتها و بريقها المذهل.

حصدت الصورة أكثر من 1.1 مليون LIKES خلال 16 ساعة فقط من نشر كاتى بيرى لها على " إنستجرام " .