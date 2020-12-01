شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة رولا سعد تحتفل بـ"لاغينى تلاقينى" في الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد بطرح كليبها الجديد "لاغينى تلاقينى"، وكان في استقبالها الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن والذى أجرى معها لقاء لتليفزيون الخليج 365، الذى كشفت خلاله العديد من المفاجآت عن حياتها الفنية المليئة بالأسرار التي تكشفها لأول مرة.

يذكر أن المطربة اللبنانية رولا سعد، حققت من خلال كليب أغنيتها الجديدة "لاغينى تلاقينى"، أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها من أسبوع على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى.

يذكر أن رولا قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.