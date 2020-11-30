بالصور – أحمد الفيشاوي يودع الصيف من المسبح

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه بصور من إجازته الصيفية التي يقضيها حاليًا في منزله رفقة زوجته نادية الفيشاوي، مودعًا الصيف.
ونشر الفيشاوي صورة له وهو في حمام السباحة، وعلق عليها قائلًا: “باي باي يا صيف، تصوير أجمل بنت في العالم ناديه الفيشاوي”.
وتعرض الفنان أحمد الفيشاوي لهجوم من الجمهور، بسبب كثرة الوشم على جسده، حيث علق متابع قائلًا: “كفاية وشم بقا دمرت نفسك”.
وسبق، شارك الفيشاوي متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع “انستحرام”، برومو أغنيته الجديدة “نمبر 2″ التي وصف الفيشاوي كلماتها بالجريئة، على حد قوله، ما جعل الجمهور يعبر عن حماسه لهذه المواجهة.
ومؤخرًا، نشر برنامج “ET بالعربي” البوستر الدعائي الأول لأغنية “نمبر 2″ التي يسخر بها الفنان أحمد الفيشاوي من محمد رمضان، حيث ظهر الأول على البوستر، وهو يضرب الثاني بـ”البوكس” في وجهه؛ ما يؤدي إلى سقوطه على الأرض.
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