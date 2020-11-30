شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة مع مجموعة من ذوى القدرات الخاصة تصف روشتة للتعساء: اسعدوا اللي حواليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها على موقع إنستجرام من خلال فيديو ظهرت به مع مجموعة من ذوى القدرات الخاصة، حيث تميزت فيه، وهى في منتهى السعادة، كما علقت على الفيديو بكتابة: "روشته للتعساء : لو عاوزين تحسوا بالنعيم اسعدوا اللي حواليكم".



بسمة وهبة خلال الفيديو

هذا وكانت شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد سعد وخطيبته علياء بسيوني، موجهة سؤال لجمهورها عن طبيعة اجتماعهم وهل سيكون هناك موسم جديد من برنامج "شيخ الحارة" تقوم بتقديمه، حيث علقت قائلة "يا ترى حيكون فى شيخ حارة جديد ؟ يا ترى الاجتماع ده اتفاق ع حلقة ! ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد حيحصل إيه فى الطحال"، فى تلميح لتصريحات الفنانة سمية الخشاب السابقة عن تسبب أحمد سعد فى قيامها باستئصال الطحال.