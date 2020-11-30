شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يشوق متابعيه بأول برومو لأغنيته الجديدة دون الكشف عن اسمها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حكيم البرومو التشويقى لأحدث كليباته الغنائية دون الكشف عن اسمها، حيث اكتفى من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام بنشر الفيديو الدعائى فقط للمرة الأولى، وعلق عليها بكلمة: قريبًا، دون ابداء أى تعليق حول موعد طرحها أو اسمها.



صورة من برومو أغنية حكيم الجديدة

من ناحية أخرى استرجع النجم حكيم، قبل أيام ذكرياته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعن رفضه دخول فلسطين ذات يوم بسبب ختم الدخول الإسرائيلي، وفي حوار سابق لحكيم مع ”الخليج 365”، قال: "بالفعل رفضت دخول فلسطين جوًا من أجل حفلة كانت تقيمها السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك ذهبت مع السلطة الفلسطينية عن طريق الأردن بالسيارة، علشان بسبوري مايتختمش بختم إسرائيلي".

وأضاف: "ياسر عرفات كرمني وأهداني قطعة أصلية من قبة الصخرة، وده أعز وأغلى تكريم، وبعتني مع جروب من السلطة أصلي الجمعة في المسجد الأقصى، وزرت كنيسة القيامة".

وعلى صعيد آخر حقق النجم حكيم من خلال كليب أغنية "صحاب أونطة"، عددًا من المشاهدات التي تخطيت المليون مشاهد بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.