شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غناء من صلاح عبد الله بطريقة كوميدية: "فاكر لما كنا جوا طشط بنستحمى"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان صلاح عبد الله متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام، من خلال فيديو ظهر فيه وهو يغنى كلمات بصورة كوميدية عبر فيها عن اشتياقه لذكريات زمان البسيطة، وعلق عليها بكتابة : "صحيت الصبح لقيتني بغنيها استحملوني"، وكان يغني فى الفيديو بقوله: "فاكر لما كنا جوا طشط بنستحمى، الحياة كانت بسيطة، والدولاب مسمار في حيطة، وفى قلوبنا الفرحة زيطة والأمل في بكره دعوة، دعوة عامة، فاكر لما كنا لما".



صلاح عبد الله

وفى سياق آخر سبق ونفى النجم الكبير صلاح عبد الله مشاركته في أحداث الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ومش حقيقى .

من ناحية أخرى يتبقى للنجم صلاح عبد الله يومان على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلاً عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.



الفنان صلاح عبد الله على انستجرام

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى، يشارك النجم صلاح عبدالله ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة" ويجسد من خلاله دور والد بطل العمل النجم أحمد رزق، ويشارك في بطولته كل من آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل .