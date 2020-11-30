شكرا لقرائتكم خبر عن ابن يونس شلبى يكشف سبب بكاء والده وموقف عادل إمام خلال فترة مرضه؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمر يونس شلبى ابن الفنان الكوميدى الراحل يونس شلبى تفاصيل فترة مرض والده ولماذا بكى أثناء استضافته فى أحد البرامج وموقف الزعيم عادل إمام منه خلال هذه الفترة.

وأوضح ابن يونس شلبى فى حوار لليوم السابع ننشر تفاصيله قريباً سبب بكاء والده ومقولته التى قالها باكياً أثناء استضافته بأحد البرامج " شكرا للى سأل عليا وشكرا ً للى مسألش"

وأشار عمر يونس شلبى إلى تفاصيل مشاركة والده خلال فترة مرضه فى فيلم "أمير الظلام" والذى اجتمع فيه بعد فترة من المرض مع رفاق عمره الزعيم عادل إمام والفنان الكبير سعيد صالح ، وأجواء العمل بينهم بعد فترة لم يتقابلوا خلالها.

كما أشار الابن إلى موقف الفنانين من الفنان الكوميدى الراحل خلال فترة مرضه وسؤالهم عليه والمواقف التى جمعته مع زملائه من كل الأجيال ومنهم الفنانة دنيا سمير غانم التى استلمت إحدى الجوائز نيابة عنه.

ولد الفنان الراحل يونس شلبى فى 30 مايو 1941 بمدينة المنصورة، وهو ابن وحيد على بنتين هو أصغرهما.

وكان والد يونس شلبى يعمل تاجرا وخسر أمواله ومات من الحزن وترك زوجته شابة ومعها ابنتان فى عمر 15، 17 عاما، بينما كان يونس شلبى لم يتجاوز 5 سنوات.

وعانى الضاحك البرىء معاناة طويلة مع المرض وأجرى العديد من العمليات وأنفق مبالغ كبيرة على العلاج حتى وفاته تاركا 6 أبناء أكبرهم فى الصف الثانى بكلية التجارة وأصغرهم فى الصف الرابع الابتدائى.