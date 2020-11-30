شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال فى صورة مع والدته المنتقبة.. ومتابعوه: ربنا يخليهالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب عمر كمال في أحدث صورة له مع والدته عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، حيث علق عليها بكتابة "حبيبتى يا أمى"، وما ان نشر الصورة حتى تفاعل كثيرين معها خاصة بعدما ظهرت والدته معه وهي ترتدى النقاب، حيث حرص متابعو الصورة على التفاعل معها من خلال تعليقات عديدة.



عمر كمال ووالدته

وكان شارك المطرب عمر كمال، فى حفل عيد الميلاد يوم السبت الماضى، وأدى أغنية "انزل يا جميل" للمطرب وليد توفيق، فيما التف حوله حميد الشاعرى وعدد من كبار النجوم المشاركين فى الحفل، كما نشر عمر كمال، مقطع فيديو مصور من حفل عيد الميلاد أثناء أدائه الأغنية، وذلك عبر حسابه الشخصى على تطبيق "تيك توك".



جزء من التعليقات

وذلك بعدما احتفل النجم حميد الشاعرى، مساء السبت، بمناسبة عيد ميلاده الـ59، وذلك فى حفل حضره هشام عباس وحسام حسنى ومصطفى قمر وتوما وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق ومصطفى شوقى، إضافة إلى عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفنى وخارجه.

وكان طرح المطرب عمر كمال، فى وقت سابق أغنية جديدة بعنوان "فى قلبى مكان"، وذلك بشكل جديد بعيدًا عن موسيقى المهرجانات، التى اعتاد بها الظهور مؤخرًا محققًا نجاحات وشهرة كبيرة، والأغنية من كلمات محمود عليان، ألحان خالد غريب، توزيع حسام سعيد، إخراج أحمد رأفت.