شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور أثناء شراء أثاث منزلي بصحبة ابنتها من بروس ويلز بذروة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة ديمى مور بصحبة ابنتها سكوت ويلز فى أحدث ظهور لهما، داخل مدينة لوس أنجلوس، وذلك بعدما التقطت عدة صور من قبل مصوري الباباراتزي نشرها مصورو موقع الديلي ميل، أثناء شراء أثاثات منزلية لم تلهيهم عن الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.



ديمى مور تشترى اثاث منزلي

وأضاف الموقع الشهير أن نجمة هوليود وزوجة بروس ويلز السابقة ظهرت ملتزمة أكثر من أي مرة سابقة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك مع تزايد أعداد الإصابات بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وفقاً لموقع الديلي ميل الذى أكد أن اعداد الاصابة بالوباء فى لوس أنجلوس شهدت تزايد كبير.



ديمى مور وابنتها

وكانت خطفت الممثلة الشابة سكوت ويلز نجلة الثنائي بروس ويلز وديمي مور الأنظار أثناء توجهها للتسوق مؤخراً مثلما كشف تقرير في موقع الديلي ميل رصد فيه الممثلة الشابة التي تبلغ من العمر 28 عاماً اثناء ارتدائها كمامة وفستان مصمم بأجواء الخمسينات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كما أوضح التقرير.. ويأتي ذلك بعدما نشرت سكوت صورة عبر حسابها على موقع إنستجرام وهي تحتفل بعيد الأب من خلال صورة تجمعها وأخواتها بصحبة أبيهم النجم بروس ويلز.



ديمى مور وابنتها

من ناحية أخري وفى وقت سابق استغل النجم العالمى بروس ويلز، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى فرض عزله كاملة على أغلب دول العالم، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها، وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.