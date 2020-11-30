شكرا لقرائتكم خبر عن فركش "عروس بيروت 2".. أبطال المسلسل يحتفلون بانتهاء التصوير "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها برفقة أبطال نجوم مسلسل "عروس بيروت 2" من آخر يوم تصوير، معلقة: "آخر يوم تصوير.. عروس بيروت.. خلصت خلصت قصتنا".

ونشرت كارمن بصيبص، صورة سيلفي لها بصحبة نجوم مسلسل "عروس بيروت 2" التقطتها في آخر يوم تصوير، وقد ظهر في الصورة الفنان ظافر العابدين الذي احتفل بعيد ميلاده مع أسرة المسلسل الأسبوع الماضي، وكان خلفهم طاقم عمل المسلسل الذين حرص أغلبهم على ارتداء الكمامات لحماية أنفسهم والأخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما نشر الفنان جو طراد مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري شاركه مع النجم ظافر العابدين خلال احتفالهما بآخر يوم تصوير اليوم.



نجوم مسلسل عروس بيروت 2

ويناقش مسلسل عروس بيروت قضايا بشكل محترف ومميز وأبرزها قضية "الزواج" وتداخل الأهل في اختيارات أولادهم، والمسلسل تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.



أبطال عروس بيروت مع طاقم عمل المسلسل

وفي كواليس تصوير المسلسل، احتفل الفنان ظافر العابدين بعيد ميلاده، الخميس الماضي، مع نجوم مسلسل "عروس بيروت"، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو يوثق لحظات من الاحتفال بعيد ميلاده مع نجوم المسلسل، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيه.

وشارك في احتفال عيد ميلاد الفنان ظافر العابدين كل من النجم اللبناني جو طراد، والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، والفنانة اللبنانية تقلا شمعون، إلى جانب الممثل السوري فارس ياجي، فيما علق النجم ظافر العابدين على الفيديو قائلا :"احتفالات كبيرة وصاخبة بعيد ميلادي".



كارمن بصيص مع نجوم عروس بيروت 2



جو طراد مع الفنان ظافر العابدين ونجوم المسلسل



