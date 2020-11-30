شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة تقديم جاستين تيمبرليك هدية لمعجب ثمنها 35 ألف دولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن النجم العالمى جاستين تيمبرليك يسعى دائمًا للمساعدة فى الأعمال الخيرية والمجتمعية ما جعل الكثيرين يؤكدون أنه رجل ذو قلب طيب قادر على احتواء من حوله وجعل حياة المحتاجين أكثر راحة.

وفى خطوة جديدة من أجل مساعدة واحد من معجبيه وهو "جيك ستيت" مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا و يعانى من شلل دماغى يقضى الشاب أيامه على كرسيه المتحرك ولا يستطيع الحركة لأن عائلته لا تملك سيارة قادرة على نقله إلى المدينة، ويعيش هذا الصبى فى موريستاون بنيو جيرسى، وهو معروف جيدا فى الحى منذ عدة سنوات، لذلك من أجل مساعدته، أراد السكان جمع الأموال قبل عيد الشكر حتى يتمكن من شراء سيارة مٌجهزة "wheelchair accessible van " مناسبة له قد يصل سعرها الى 35 الف دولار، وهو ما أكده موقع كلوزر " فى نسخته الفرنسية .

قرر المغنى الشهير جاستين تيمبرليك التدخل من خلال مكالمة Zoom التى أجراها مؤخرا مع جيك ووالده ، أوضح المغنى إنه سمع قصة هذا الشاب وتأثر كثيرا و أكد له أنه سيتكفل بجميع التكاليف.

و فى مقابلة مع عدد من القنوات الإخبارية ، قال والد الشاب: "كان من المذهل أن أكون قادر على التحدث إليه ، فهذه الخطوة ستجعل حياة ابنى أسهل بكثير ، سيتمكن أخيرا من أن يصبح مستقلا".