شكرا لقرائتكم خبر عن جوهرة تنشر صورة مع الكينج محمد منير.. وتعقب: "دا شرف ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الراقصة جوهرة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا لها برفقة الكينج محمد منير، وقد لاقت الصور انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



محمد منير في صورة جديدة مع جوهرة

وفي الآونة الأخيرة، سعى النجم محمد منير إلى وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "باب الجمال"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا الألبوم حالة خاصة لمنير، حيث يضم عددا من الأغانى المميزة والمتنوعة تحمل طابع بهجة ودراما ورومانسية.



صورة للكينج محمد منير مع جوهرة

ونشر ”الخليج 365” أسماء بعض أغانى ألبوم محمد منير، وهى: باب الجمال، أنا رايق، قلبى اتهبل، ارسم حبيب يشبهك، توب الفرح أغنية باللهجة النوبية.

ويتعاون منير مع عدد مع الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم من الشعراء أحمد حسن راؤول، ونور الدين محمد، ومجدى نجيب، ومن الملحنين أحمد عمار، وأحمد زعيم، وجية عزيز، ومن الموزعين وسام عبد المنعم، وأسامة الهندى، ورومان بونكا، وعمر إسماعيل.



جوهرة تنشر صورة برفقة محمد منير

يذكر أن آخر ما طرحه الكينج محمد منير كان أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى وموقع "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.



الفنان محمد منير مع جوهرة