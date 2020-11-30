شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور: ما بحبش آخد فلوس من جوزى والماديات آخر حاجة عندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ريهام عبد الغفور لـ تليفزيون الخليج 365، إنها لم تتوقع النجاح الكبير الذى حققته شخصية "منى" في حكاية "ربع قيراط"، ضمن أحداث مسلسل إلا أنا، مشيرة إلى أنه شخصية منى متواجدة بكثرة في المجتمعات العربية ، لافتة إلى أن هناك سيدات تعرضن لعدد من المشاكل والأزمات مع أزواجهن، خاصة أن هناك نماذج كثيرة تعرضت لنفس أزمات شخصية منى في المسلسل .

وأوضحت ريهام، أن الماديات لا تعنى لها شيئًا، بينما هي طول الوقت تبحث عن سعادتها في أمور بسيطة، مشيرة إلى أنها لا تسعى لطلب الأموال من زوجها، ولا تطلب من أحد، بينما تعتمد على نفسها في كل شيء، والاجتهاد والاعتماد على النفس هو الركيزة الأولى.

يشار إلى أن ريهام عبد الغفور، أجرت حوارًا مع تليفزيون الخليج 365 مع المذيعة رغدة بكر، من المقرر عرضه خلال الساعات المقبلة، كشفت من خلاله عن أجرأ التصريحات والحكايات عن المسلسل وحياتها.