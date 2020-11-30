شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحتفل بـ ريهام عبد الغفور بعد نجاح مسلسلها "ربع قيراط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل ”الخليج 365” بالنجمة ريهام عبد الغفور، بعد نجاح مسلسلها الأخير "ربع قيراط"، الذى عرض على شاشة dmc، واستحوذ على تريندات السوشيال ميديا منذ الحلقات الأولى، فضلا عن النجاح الكبير الذى حققته حكاية ربع قيراط على مستوى الفئات العمرية، خاصة أن العمل تناول قضية مهمة وهى الحياة بين الأزواج، وعدم مسئولية الأزواج ، وسرقة الحقوق وغيرها من الأمور الحياتيه بين الأزواج.

وكان فى استقبال ريهام عبد الغفور، الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، والصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن رئيس تحرير موقع عين المشاهير، والصحفى عماد صفوت، وقيادات تليفزيون ”الخليج 365”، حيث أجرى التليفزيون مع ريهام حواراً مطولا عن كواليس المسلسل، وكل ردود الفعل التي تلقتها بعد نجاح المسلسل.

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.