فيديو| حكيم يكشف عن أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف المطرب الشعبي حكيم عن كليب جديد، يستعد لطرحه قريبًا، ولم يكشف بعد عن تفاصيله.
ونشر "حكيم" برومو الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قريبًا".
جدير بالذكر أن حكيم أحيا في شهر أكتوبر الماضي حفلين، بمناسبة انتصارات أكتوبر، الأول في المنصة والثاني في مدينة الجلالة.
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