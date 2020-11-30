فيديو| حكيم يكشف عن أحدث أغانيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب الشعبي حكيم عن كليب جديد، يستعد لطرحه قريبًا، ولم يكشف بعد عن تفاصيله.

ونشر "حكيم" برومو الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"قريبًا".

جدير بالذكر أن حكيم أحيا في شهر أكتوبر الماضي حفلين، بمناسبة انتصارات أكتوبر، الأول في المنصة والثاني في مدينة الجلالة.