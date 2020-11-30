مصطفى شعبان يستعيد ذكريات مسلسل "الزوجة الرابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعاد الفنان مصطفى شعبان ذكريات مسلسل "الزوجة الرابعة".
نشر "شعبان" صورة من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "الحاج فواز".
مسلسل "الزوجة الرابعة" عرض عام 2012، بطولة مصطفى شعبان، علا غانم، حسن حسني، هبة مجدي، لقاء الخميسي، ومن إخراج مجدي الهواري.
من ناحية أخرى، أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عبر حسابه على إنستجرام، عن اختيار اسم "عش الدبابير.. أسطورة سرية وسفينة" كاسم مؤقت لمسلسل عمرو سعد، مصطفى شعبان، والمقرر تقديمه رمضان 2021، وهو من تأليف محمد سعيد بشير.
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