طرحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، أغنية "الفرق الكبير" للمطربة أصالة، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
"الفرق الكبير" من كلمات تركي آل شيخ وألحان نواف العبد الله وتوزيع خالد عز.
وروج رئيس هيئة الترفيه السعودية "تركي الـ شيخ" للأغنية، عبر حسابه الرسميعلى موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر"، والتي يعد أول تعاون فني مشترك بينه وبين المطربة أصالة من خلال هذه الأغنية.
يذكر أن، المطربة أصالة قد طرحت مؤخراً ألبوم "لاتستسلم"، وتضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنتأقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، من كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر بلمسات تركي آلـ شيخ الفنية .. أصالة تطرح "الفرق الكبير" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.