لماذا يدق قلب لطيفة في أبوظبي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّرت النجمة التونسية لطيفة عن عشقها لمدينة أبوظبي تحديدًا كونها انطلقت فنياً منها.
وقالت لطيفة في تصريحات صحفية على هامش تكريمها في مهرجان DIAFA إنها تشرفت بلقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقالت إن قلبها يدق، كلما زارت مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.
وعبرت لطيفة التونسية عن سعادتها لمشاركتها وتكريمها في مهرجان ضيافة، وشكرت دولة الإمارات التي كرمتها بالإقامة الذهبية، مقدمة التهاني باليوم الوطني التاسع والأربعين.
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