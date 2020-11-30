درة تستعرض فستانها الأبيض بصور جديدة من زفافها

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الممثلة التونسية درّة مجموعة جديدة من صور حفل زفافها الذي أُقيم الشهر الماضي، عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”.

واستعرضت درّة فستانها بتصميمه المميّز من مجموعة المصمّم اللبناني العالمي زهير مراد، واللافت بأناقته، خاصة لجهة الظهر، حيث نال إعجاب الآلاف من محبّيها الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها واختياراتها المميزة في كل المناسبات.

وكانت درّة قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، وتعرضت بسبب زواجها هذا لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية باعتبار أنها بذلك خالفت القانون التونسي الذي يمنع تعدّد الزوجات، فسارعت لتوضيح الأمر والتأكيد أنها متزوجة من مطلَّق.