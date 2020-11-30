شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مصريين من على متن مركب بضائع لبنانية بالقرب من سواحل نيجيريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر عن اختطاف مواطنين مصريين من على متن مركب البضائع اللبنانية "ميلان – 1" منذ أيام بالقرب من السواحل البحرية النيجيرية خلال توجهها إلى الكاميرون، موضحة أن المركب مملوكة لشخص لبنانى يدعى "ع.أ" حيث قام بتأجيرها لشخص يدعى "تافو لورانس".

وقال عدنان السيد من أسرة أحد المختطفين فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المركب كان على متنها 10 أفراد بينهم مواطنين مصريين اثنين، مؤكدا أن أحد المصريين يدعى المهندس بحرى/ كيرولس سمير إبراهيم، والآخر ضابط ثان على المركب يدعى "سعد شوقى"، موضحا أنهما من خريجى الأكاديمية البحرية فى الإسكندرية.



كيرولس سمير إبراهيم مهندس بحرى

ولفت إلى أن صاحب المركب "ع.ا" أخبرهم بأن المختطفين طلبوا فدية قدرها 300 ألف دولار، بعد أن كانت 1.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أسرة المختطفين حاولت التواصل مع عدة جهات للتدخل للإفراج عن المواطنين المصريين.