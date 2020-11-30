شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات النواب فى الإسكندرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فى دوائر محافظة الإسكندرية، والتى جاءت كالتالى:

وجاءت أسماء النواب عن الدائرة الأولى "أول منتزه" كالآتى: أبو العباس التركي، ومحمد حسين الحمامي، وعبد الفتاح يحيي، وأشرف سردينة، والدائرة الثانية "أول الرمل" كلا من أحمد عبد المجيد، وسعد الدسوقى، وعمر الغنيمي، وعن الدائرة الثالثة "سيدي جابر" كلا من مجدي الوليلي، وأحمد المصري، وعن دائرة "محرم بك" كلا من محمد جبريل، ومحمود قاسم، وجاءت أسماء الفائزين عن الدائرة السادسة "الدخيلة" أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله.

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